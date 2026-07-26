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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Προηγήθηκαν δύο μηνύματα του 112

Η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Νωρίτερα είχαν σταλεί δύο μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Προηγήθηκαν δύο μηνύματα του 112
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:40

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πυλαία

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης έχει οριοθετηθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν μικρές εστίες και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Μετά το αρχικό προειδοποιητικό μήνυμα, το 112 ενεργοποιήθηκε εκ νέου, καλώντας όσους βρίσκονται κοντά στο Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν προς την Πυλαία.

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Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτογραφία
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Αεροφωτογραφία που εξασφάλισε το Thes.gr

Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 πυροσβεστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαίων πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης.

Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Το ακριβές σημείο του μετώπου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Αρχικά, το 112 απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νέο μήνυμα του 112 για την περιοχή του Μουσικού Σχολείου

Λίγη ώρα αργότερα, η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε δεύτερη ενεργοποίηση του 112, ζητώντας την προληπτική απομάκρυνση πολιτών από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής.

Το μήνυμα αναφέρει:

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«Πυρκαγιά στην περιοχή Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας απομακρυνθείτε προς Πυλαία. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για ζημιές σε κατοικίες.

Το DEBATER παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και θα ενημερώνει το άρθρο με κάθε νεότερη επίσημη πληροφορία.

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