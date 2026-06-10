Φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες για την φωτιά στην Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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