Φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Συνδράμουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες για την φωτιά στην Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2026
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