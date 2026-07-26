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Φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο όρος Καλλίδρομο – Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο όρος Καλλίδρομο – Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (26/7) σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγισή της με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.

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