Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Η φωτιά εξελίσσεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.