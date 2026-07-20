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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Η φωτιά εξελίσσεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

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