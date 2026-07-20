Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά εξελίσσεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
πηγή στην Google
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