Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δάσος από την πυρκαγιά – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η σορός βρέθηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Στο σημείο, επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μια γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο οικίας, την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη απο σθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ήχησε μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού

Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 15:40 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή και το δεύτερο στις 16:40 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Λητή προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής.