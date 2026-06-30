Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής – Ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και Εθελοντές ενώ απο αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. voria.gr

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν οικίες ή υποδομές.

Στις 15:40 ήχησε μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.