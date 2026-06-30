Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ήχησε μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι της Θεσσαλονίκης την Τρίτη 30/6.

Μάλιστα, το 112 ήχησε για δεύτερη φορά καλώντας τους πολίτες στην κοινότητα Λητής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λητής.

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Να θυμίσουμε, ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και Εθελοντές ενώ απο αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρά το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.