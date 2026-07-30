Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε Παναθηναϊκός – Πάκσι και ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει ακόμα το φιλικό προετοιμασίας του Άρη με την Μόντσα
Ημέρα Ευρώπης είναι η σημερινή για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σε Europa και Conference με τις αναμετρήσεις με την Ντιναμό Κιέβου και Πάκσι να ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει ακόμα το φιλικό προετοιμασίας του Άρη με την Μόντσα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον
19:00 Novasports Prime Μόντσα – Άρης Φιλικός Αγώνας
20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου UEFA Europa League
21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Πάκσι UEFA Conference League
πηγή στην Google
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