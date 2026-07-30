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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε Παναθηναϊκός – Πάκσι και ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει ακόμα το φιλικό προετοιμασίας του Άρη με την Μόντσα

Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε Παναθηναϊκός – Πάκσι και ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ημέρα Ευρώπης είναι η σημερινή για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σε Europa και Conference με τις αναμετρήσεις με την Ντιναμό Κιέβου και Πάκσι να ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει ακόμα το φιλικό προετοιμασίας του Άρη με την Μόντσα.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

19:00 Novasports Prime Μόντσα – Άρης Φιλικός Αγώνας

20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου UEFA Europa League

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Πάκσι UEFA Conference League

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Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι του Β' προκριματικού γύρου του Conference League.

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