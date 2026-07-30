Τροχαίο με μηχανή στα Χανιά – Τραγωδία με δύο νεκρούς, έπεσαν πάνω σε μεταλλική μπάρα
Οι άτυχοι νέοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7) καθώς δύο νέα σε ηλικία άτομα έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο με μηχανή στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δυο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και να τραυματιστούν θανάσιμα
Οι άτυχοι νέοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
πηγή στην Google
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