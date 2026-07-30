Λήξη συναγερμού στην κόκκινη γραμμή του Μετρό – Εντοπίστηκε και συνελήφθη άτομο στην σήραγγα του Συντάγματος

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/7) στη κόκκινη γραμμή του Μετρό καθώς άτομο φέρεται να κατέβηκε σε σήραγγα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, σε στάση της κόκκινης γραμμής του Μετρ με άτομο να εισβάλλει στη σήραγγα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σταματήσουν όλοι οι διερχόμενοι συρμοί για την ασφάλειά του.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση έρευνας και ελέγχου. Λίγη ώρα αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την απομάκρυνση του ατόμου και η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει ότι σήμερα το πρωί σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στη γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα. Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στον σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται πλέον κανονικά.