Κυψέλη: “Ήθελαν να φαίνεται ζωντανή” – Έστελναν μηνύματα από το κινητό της Βρετανίδας μέχρι που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18/7 μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του θύματος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η Βρετανίδα.

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Ένα κρίσιμο στοιχείο αποτελεί το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης E.J.R., το οποίο σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, συνέχισε να χρησιμοποιείται για μέρες μετά τη δολοφονία της.

Μετά από άρσεις απορρήτου αποδείχθηκε πως το κινητό της ήταν ανοιχτό και εξέπεμπε σήμα μέχρι και την στιγμή που άρχισε να παίρνει διαστάσεις η υπόθεση με τη σορό στη βαλίτσα.

Αφού οι πληροφορίες βγήκαν στη δημοσιότητα, πιθανόν ο δράστης να πανικοβλήθηκε και να κατέστρεψε τότε το κινητό της για να καλύψει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με το Star, μέσα από τις άρσεις απορρήτου διαπιστώθηκε πως το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης δεν καταστράφηκε την ημέρα της δολοφονίας της. Κάποιος το είχε στα χέρια του και παρέμενε ανοιχτό, ενώ το σήμα της συσκευής χάθηκε και το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε απότομα.

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιείτο. Έστελναν μηνύματα, προφανώς για να πιστέψουν οι δικοί της άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή και να καθυστερήσει η αποκάλυψη του εγκλήματος», ανέφερε Έλληνας αστυνομικός, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από τις επαφές της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη, η Αστυνομία κατάφερε να προσδιορίσει και τον ακριβή χρόνο της δολοφονίας.

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Η γυναίκα διέμενε σε φιλικό σπίτι στην Αττική και σύμφωνα με μαρτυρίες, η τελευταία φορά που οι φίλοι της κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της ήταν στις 15 Ιουλίου. Από τότε, τα ίχνη της χάθηκαν, με τις Αρχές να συμπεραίνουν ότι η γυναίκα πέθανε στις 15 του μήνα, δηλαδή ακριβώς τρεις ημέρες πριν τη βρουν νεκρή μέσα στη βαλίτσα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026, ένας άνδρας είχε εντοπίσει σε ακατοίκητο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην περιοχή της Κυψέλης, μία βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι και ειδοποίησε τις Αρχές.

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Το κτίριο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό, η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Κατά την εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ενώ ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

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Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν αμέσως την Interpol και τις αρχές κάθε χώρας για την υπόθεση. Έτσι, το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Interpol ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία πως η σορός ανήκει στη συγκεκριμένη Βρετανίδα.

Πάντως, με δεδομένο ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε την αιτία θανάτου, αναμένονται με ενδιαφέρον οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές-ιστολογικές εξετάσεις, ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.