Οι 6 περιοχές που είναι σε “Red Code” λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί, για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν της πρόβλεψης αυτής σε «Red Code» έχουν τεθεί :

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

-η Περιφέρεια Κρήτης,

-οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

-οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

-οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και

-η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά πυρκαγιών.

«Η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού του κινδύνου», σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ισχυροί άνεμοι έως και εννέα μποφόρ- Ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα οι ριπές

Για σήμερα Πέμπτη 30/7, προβλέπονται βοριάδες έως εννέα μποφόρ στο Αιγαίο και την Κρήτη, με ριπές ανέμων που θα ξεπερνούν μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ για την εξάπλωση πυρκαγιών που θα εκδηλωθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου, στο Νότιο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι έφτασαν τα επτά έως οκτώ μποφόρ, με ριπές 80 έως 100 χιλιομέτρων την ώρα.

«Η αλληλεπίδραση του ισχυρού βοριά με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί σχεδόν ακραίες συνθήκες, γεγονός που συνέβαλε και στη μεγάλη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην περιοχή» ανέφερε η μετεωρολόγος.

Μάλιστα, τα φαινόμενα θα ενταθούν τις επόμενες ώρες. Το ισχυρό μελτέμι θα επηρεάσει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με επίκεντρο τον άξονα Σκύρος – Εύβοια – Κυκλάδες, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί προς την Ανατολική Πελοπόννησο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.