Σαλμονέλα: Γιατί το κοτόπουλο δεν χρειάζεται πλύσιμο πριν το μαγειρέψουμε

Πολλοί πιστεύουν ότι το πλύσιμο του ωμού κοτόπουλου είναι απαραίτητο για λόγους υγιεινής, καθώς μπορεί να περιέχει βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Στις μέρες μας τα πουλερικά είναι προπλυμένα και έτοιμα για μαγείρεμα όταν τα αγοράζουμε και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης επικίνδυνων βακτηρίων στην κουζίνα.

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Αν και είναι αλήθεια ότι το κοτόπουλο περιέχει επιβλαβείς μικροοργανισμούς, το πλύσιμο πριν το μαγείρεμα δεν τους αφαιρεί. Τα βακτήρια της σαλμονέλας δεν φαίνονται, δεν αλλάζουν το χρώμα, τη μυρωδιά ή την υφή του κρέατος.

Το σημαντικότερο είναι να γνωρίζουμε πώς να προφυλασσόμαστε από τη μόλυνση, από τη στιγμή της αγοράς μέχρι το πιάτο μας, γι’ αυτό ο ΕΦΕΤ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες.

Στο κατάστημα

•Το ωμό κοτόπουλο χρειάζεται να έχει τοποθετηθεί μέσα σε σακούλα μίας χρήσης πριν το βάλετε στο καλάθι αγορών, ώστε οι χυμοί του να μην έρθουν σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Στο ψυγείο

•Φυλάσσετε το κοτόπουλο στο χαμηλότερο ράφι του ψυγείου, μέσα σε καλά κλεισμένο δοχείο ή καλά τυλιγμένο, ώστε να μην διαρρέουν υγρά που μπορούν να μολύνουν άλλα τρόφιμα.

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Κατά την προετοιμασία

•Πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν και μετά τον χειρισμό ωμού κοτόπουλου.

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•Μην πλένετε το ωμό κοτόπουλο πριν το μαγείρεμα. Είναι έτοιμο για μαγείρεμα χωρίς πλύσιμο. 1 στους 7 ανθρώπους που καθάρισαν τον νεροχύτη μετά το πλύσιμο του κοτόπουλου εξακολουθούσε να έχει μικρόβια στον νεροχύτη.

•Αν επιλέξετε να πλύνετε το κοτόπουλο:

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-αφήστε το νερό να τρέχει απαλά ώστε να μειωθούν τα πιτσιλίσματα,

-καθαρίστε αμέσως τον νεροχύτη και τις γύρω επιφάνειες με ζεστό σαπουνόνερο και απολυμάνετε σχολαστικά,

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-πλύνετε τα χέρια σας για 20 δευτερόλεπτα.

•Χρησιμοποιείτε ξεχωριστή επιφάνεια κοπής για το ωμό κοτόπουλο.

•Μην τοποθετείτε ποτέ μαγειρεμένο φαγητό ή φρέσκα λαχανικά και φρούτα σε πιάτο ή επιφάνεια που είχε προηγουμένως ωμό κοτόπουλο.

•Πλένετε καλά τις επιφάνειες κοπής, τα σκεύη, τα πιάτα και τους πάγκους με ζεστό νερό και απορρυπαντικό μετά την προετοιμασία του κοτόπουλου.

Κατά το μαγείρεμα

•Χρησιμοποιείτε θερμόμετρο τροφίμων για να βεβαιωθείτε ότι το κοτόπουλο έχει φτάσει σε εσωτερική θερμοκρασία 74°C (165°F).

•Αν μαγειρεύετε κατεψυγμένο έτοιμο γεύμα που περιέχει ωμό κοτόπουλο, χειριστείτε το όπως θα χειριζόσασταν φρέσκο ωμό κοτόπουλο και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες μαγειρέματος.

•Αν σε εστιατόριο ή άλλο χώρο σας σερβίρουν κοτόπουλο που φαίνεται να μην έχει μαγειρευτεί επαρκώς, ζητήστε να επιστραφεί στην κουζίνα για επιπλέον ψήσιμο.

Μετά το γεύμα

•Τοποθετήστε τα περισσεύματα κοτόπουλου στο ψυγείο ή στην κατάψυξη μέσα σε 2 ώρες από το μαγείρεμα ή μέσα σε 1 ώρα εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 32°C, όπως σε πολύ ζεστό αυτοκίνητο ή κατά τη διάρκεια υπαίθριου γεύματος (πικνίκ).

Σαλμονέλα: Τι πρέπει να προσέχει ο χειριστής τροφίμων σε επιχείρηση μαζικής εστίασης;

Σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης, ο χειριστής τροφίμων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της σαλμονέλωσης. Τα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζει είναι τα εξής:

Μέτρα ατομικής υγιεινής

•Πλένει σχολαστικά τα χέρια του με σαπούνι και νερό:

-πριν από τον χειρισμό τροφίμων,

-μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος, πουλερικών ή αυγών,

-μετά τη χρήση της τουαλέτας,

-μετά από βήχα, φτέρνισμα ή φύσημα της μύτης,

-μετά την επαφή με απορρίμματα ή τον καθαρισμό.

•Διατηρεί τα νύχια κοντά και καθαρά και δεν φορά κοσμήματα στα χέρια.

•Φορά καθαρή στολή εργασίας και, όπου απαιτείται, κάλυμμα κεφαλής.

•Δεν εργάζεται με τρόφιμα όταν πάσχει από διάρροια, εμετούς ή άλλο μεταδοτικό γαστρεντερικό νόσημα.

Πρόληψη διασταυρούμενης επιμόλυνσης

•Διαχωρίζει τα ωμά από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.

•Χρησιμοποιεί διαφορετικές επιφάνειες κοπής, μαχαίρια και σκεύη για ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα.

•Αποθηκεύει το ωμό κρέας και τα πουλερικά σε χαμηλότερα ράφια του ψυγείου ώστε να μην στάζουν υγρά σε άλλα τρόφιμα.

•Καθαρίζει και απολυμαίνει επιφάνειες και εξοπλισμό μετά από κάθε χρήση.

Σωστό μαγείρεμα για την αποφυγή σαλμονέλας

•Μαγειρεύει τα πουλερικά και τα προϊόντα τους σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 74°C.

•Χρησιμοποιεί θερμόμετρο τροφίμων για την επαλήθευση της θερμοκρασίας.

•Αποφεύγει το σερβίρισμα ανεπαρκώς ψημένων πουλερικών ή αυγών, εκτός αν αυτό επιτρέπεται και διασφαλίζεται από τις προδιαγραφές της επιχείρησης.