Ζάκυνθος: Συνελήφθη 40χρονος με ναρκωτικά και όπλα – Είχε στην κατοχή του 18 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 13 Ιουνίου οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στη Ζάκυνθο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή της Μπόχαλης και ακινητοποιήθηκε για έλεγχο. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, στην κατοχή του, σε ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, καθώς και σε δύο οικίες του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπλα, πυρομαχικά και χρηματικό ποσό.

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Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 1,56 γραμμαρίων, 18 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 91 γραμμαρίων και δύο συσκευασίες επεξεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 2,33 γραμμαρίων.

Παράλληλα, βρέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, ένα περίστροφο, 22 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, δύο ζυγαριές ακριβείας, το ποσό των 950 ευρώ, καθώς και 52 συσκευασίες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.