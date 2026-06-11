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Ζάκυνθος: Η Πυροσβεστική διέσωσε σκύλο που έπεσε σε γκρεμό παραλίας

Το ζώο παραδόθηκε σε κτηνίατρο ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις

Ζάκυνθος: Η Πυροσβεστική διέσωσε σκύλο που έπεσε σε γκρεμό παραλίας
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Σημειώθηκε από την Πυροσβεστική επιχείρηση διάσωσης ενός σκύλου το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06), στην παραλία Πισίνες στην περιοχή του Κεριού στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σκύλος φέρεται να έπεσε σε απόκρημνο γκρεμό και κινδύνεψε.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Π.Υ. Ζακύνθου και της 17ηης ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού προσέγγισαν προσεκτικά προσέγγισαν το ζωάκι και ο ανέβασαν με ασφάλεια από τον γκρεμό.

Έπειτα το παρέδωσαν σε κτηνίατρο ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

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