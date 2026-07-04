Ζάκυνθος: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με λεωφορείο – Σε κρίσιμη η κατάσταση νεαρός τουρίστας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, έπειτα από σύγκρουση τετράτροχης μηχανής («γουρούνας») με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η «γουρούνα», στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί τουρίστες, φέρεται να βγήκε από στενό δρόμο και να συγκρούστηκε με το λεωφορείο που κινούνταν κανονικά στον κεντρικό δρόμο και είχε προτεραιότητα.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες, ενώ ο δεύτερος υπέστη ελαφρύτερα τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με την κατάσταση του σοβαρά τραυματία να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.