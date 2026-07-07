Ρόδος: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής – Παρασύρθηκε από φορτηγάκι ενώ έκανε τζόκινγκ

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Γέραμπεκ, μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα (φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026»).

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Το μοιραίο συνέβη το πρωί, όταν ο 19χρονος βγήκε για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Η ποδοσφαιρική του ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη: «Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Ραγίζουν καρδιές και τα μηνύματα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες: «Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι».