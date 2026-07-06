Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες
Ήχησε νωρίτερα το 112
Τη δική τους μάχη για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το βράδυ της Δευτέρας 6/7.
Συγκεκριμένα, μέχρι και την τελευταία στιγμή τα εναέρια μέσα μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα κατάφεραν να τιθασεύσουν το μεγάλο μέτωπο.
Η πυρκαγιά πλέον δεν έχει ενιαίο ενεργό μέτωπο πάρα μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες. Τα πεζοπόρα τμήματα έχουν ριχτεί πλέον στην μάχη για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς #Άνω_Φανάρι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026
Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής ενώ ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 κι εξελίχθηκε ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. Παράλληλα, στην περιοχή της πυρκαγιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.
Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο στις 17:18 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας και το δεύτερο στις 17:47 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς ‘Ανω Φανάρι Τροιζήνας.
πηγή στην Google
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