Κατασβέστηκε η φωτιά στη Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο

Κατασβέστηκε πλήρως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 21:15 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, πλησίον των γραμμών από τις οποίες διέρχονται οι συρμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και έντεκα οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.