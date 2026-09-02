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Κατασβέστηκε η φωτιά στη Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στις γραμμές του Προαστιακού. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Κατασβέστηκε η φωτιά στη Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:40

Κατασβέστηκε πλήρως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 21:15 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, πλησίον των γραμμών από τις οποίες διέρχονται οι συρμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και έντεκα οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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