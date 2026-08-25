Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή του Προαστιακού από Νέα Πέραμο έως Άνω Λιόσια

Σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών προκαλεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα δίπλα στις γραμμές, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 21:19 της Τρίτης (25/8) έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια.

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Παράλληλα, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση της γραμμής στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη πλησίον της σιδηροδρομικής υποδομής.

Πού ακινητοποιήθηκαν οι αμαξοστοιχίες

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 Κιάτο – Πειραιάς παραμένει στον σταθμό της Νέας Περάμου.

Την ίδια ώρα, η αμαξοστοιχία του δρομολογίου 2303 Κιάτο – Πειραιάς έχει ακινητοποιηθεί στον σταθμό της Κορίνθου.

Το περιστατικό επηρεάζει τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, προκαλώντας καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στην εκτέλεσή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού και την επαναφορά των δρομολογίων.