Ασπρόπυργος: 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές – Ξήλωσαν 2.380 μέτρα καλωδίων

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (20/8), με αποτέλεσμα να συλληφθούν συνολικά 16 άτομα για ρευματοκλοπές.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. σε οικισμούς της περιοχής, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων.

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Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και δυνάμεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Δεκαέξι συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 16 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησε αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από οικίες.

Δεκαοκτώ παραβάσεις του ΚΟΚ

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν και τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν επίσης στην αφαίρεση τεσσάρων αδειών κυκλοφορίας και επτά αδειών ικανότητας οδήγησης.

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Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.