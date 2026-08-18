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Ανεστάλησαν τα δρομολόγια του τρένου στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια μετά από φωτιά στον Ασπρόπυργο

 Για την εξυπηρέτηση των επβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train

Ανεστάλησαν τα δρομολόγια του τρένου στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια μετά από φωτιά στον Ασπρόπυργο
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Διεκόπη από τις 07:55 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

   Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1304 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1305 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

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   Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

   Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

   Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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