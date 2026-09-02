Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 21:00, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα κινητοποίηση.

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Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και δέκα οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή βρισκόταν την Τετάρτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.