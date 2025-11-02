Φωτιά στη Λίμνη Εύβοιας: Κάηκε ολοσχερώς μαντρί – Νεκρά πρόβατα στις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε σε μαντρί στην περιοχή Λίμνη Ευβοίας, το πρωί της Κυριακής (02/11).

Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια για της φωτιάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ζώων που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, προτού επεκταθεί στη γύρω περιοχή.

Η πυρκαγιά έκαψε ολοσχερώς το μαντρί στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο οκτώ πρόβατα.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή εμπρησμό.

Το evima.gr αναφέρει ότι έχει προκαλέσει ανησυχία το περιστατικό στους κατοίκους της περιοχής, διότι παρόμοια συμβάντα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.