Φωτιά ξέσπασε σε ταράτσα κατοικίας στους Αγίους Αναργύρους – Ακούστηκαν εκρήξεις

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (02/11) σε ταράτσα σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι αρχικά άκουσαν εκρήξεις, πιθανώς από φιάλες αερίου, και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, με τον πυκνό μαύρο καπνό να φαίνεται από μακριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Μεγάλος αριθμός αστυνομικών απομάκρυναν τους κατοίκους από το σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο.