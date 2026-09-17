Φωτιά τώρα στα Σφακιά Χανίων – Επιχειρεί ελικόπτερο σε δύσβατο ορεινό σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Σφακιά Χανίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αδύνατη η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ορεινό όγκο στη θέση «Φαράγγι Κλάδου».

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο όπου βρίσκεται η εστία της πυρκαγιάς.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του στη γύρω δασική έκταση.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων.

Περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και όλες οι τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα δημοσιεύονται στην ενότητα Ελλάδα του DEBATER.