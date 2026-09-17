Χανιά: Απολύθηκε η συνοδός που ξέχασε δύο παιδιά στο σχολικό – Την αναζητά η Αστυνομία μαζί με τον οδηγό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το αδιανόητο περιστατικό με τα δύο παιδιά νηπιαγωγείου, τα οποία παρέμειναν κλειδωμένα επί περίπου πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο σε χωριό των Χανίων.

Η συνοδός του σχολικού απολύθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου, ενώ η Αστυνομία αναζητά τόσο την ίδια όσο και τον οδηγό, προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο νήπια, ηλικίας 4 και 5 ετών, δεν αποβιβάστηκαν στο σχολείο.

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«Τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκα»

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συνοδός υποστήριξε ότι τα δύο παιδιά είχαν αποκοιμηθεί στις πίσω θέσεις του λεωφορείου και για τον λόγο αυτό δεν τα αντιλήφθηκε.

Οι εξηγήσεις της, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτές από τη διοίκηση του ΚΤΕΛ, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος στο εσωτερικό του οχήματος μετά την αποβίβαση των μαθητών.

Η γυναίκα απομακρύνθηκε οριστικά τόσο από τα καθήκοντα της σχολικής συνοδού όσο και από την εταιρεία, ενώ από την επόμενη ημέρα αντικαταστάθηκε στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου επισημαίνει ότι οι εξηγήσεις της συνοδού δεν έγιναν αποδεκτές, καθώς οι ενέργειές της έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και παραβίασαν τις σαφείς οδηγίες ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών.

«Από την πρώτη στιγμή που η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε. ενημερώθηκε για το περιστατικό, άμεσα ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την εταιρεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ εκφράζει παράλληλα τη λύπη της για το περιστατικό και ζητά συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο παιδιών.

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Πώς αποκαλύφθηκε το περιστατικό

Το σχολικό είχε ξεκινήσει το πρωινό δρομολόγιο λίγο πριν από τις 08:00. Οι υπόλοιποι μαθητές αποβιβάστηκαν κανονικά, όχι όμως τα δύο μικρά παιδιά που βρίσκονταν στις πίσω θέσεις.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα ενός παιδιού πήγε στο σχολείο για να του παραδώσει το μεσημεριανό του, καθώς εκείνη την ημέρα θα ξεκινούσε για πρώτη φορά το ολοήμερο πρόγραμμα. Από το σχολείο ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί, με αποτέλεσμα να αρχίσει άμεσα η αναζήτησή του.

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Ο οδηγός επέστρεψε στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο και εντόπισε στο εσωτερικό του και τα δύο παιδιά. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, ήταν κλαμένα, αναστατωμένα και σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.

Οι γονείς επισήμαναν ότι τα παιδιά φοβούνται πλέον να επιβιβαστούν ξανά σε σχολικό λεωφορείο, ενώ εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες.

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Η έρευνα της Αστυνομίας

Η Αστυνομία διερευνά πλέον τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και αναζητά τον οδηγό και τη συνοδό για να δώσουν καταθέσεις.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έχει ενημερωθεί και αναμένεται να προχωρήσει στις ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.