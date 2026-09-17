Κίνηση τώρα: Ανατροπή οχήματος έκλεισε τη Λεωφόρο Μαραθώνος – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική, μετά και την ανατροπή οχήματος στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή της Παλλήνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Τριανέμη.

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Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για το εάν υπάρχουν τραυματίες.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Πειραιά.

στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από την Κάντζα έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται:

Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Η εικόνα της κυκλοφορίας ενδέχεται να μεταβάλλεται διαρκώς, ανάλογα με την εξέλιξη του τροχαίου και τον όγκο των οχημάτων.

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας

Σύμφωνα με την εικόνα κυκλοφορίας που αποτυπώνεται στους χάρτες της Google λίγο μετά τις 18:00, αυξημένη κίνηση και κατά τόπους έντονη συμφόρηση παρατηρούνται:

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Στη Λεωφόρο Κηφισού , κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση.

, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Κηφισίας , ιδιαίτερα στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς.

, ιδιαίτερα στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς. Στη Λεωφόρο Μεσογείων , στο ύψος του Χαλανδρίου και προς το κέντρο της Αθήνας.

, στο ύψος του Χαλανδρίου και προς το κέντρο της Αθήνας. Στην Κατεχάκη , με επιβαρυμένη κυκλοφορία στις συνδέσεις με Μεσογείων και Κηφισίας.

, με επιβαρυμένη κυκλοφορία στις συνδέσεις με Μεσογείων και Κηφισίας. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφονται πολλαπλές εστίες συμφόρησης.

Στη Λεωφόρο Συγγρού και στις οδικές αρτηρίες προς το κέντρο.

και στις οδικές αρτηρίες προς το κέντρο. Σε τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης , κυρίως προς Γλυφάδα.

, κυρίως προς Γλυφάδα. Στην παραλιακή λεωφόρο , με καθυστερήσεις σε Άλιμο, Ελληνικό και Γλυφάδα.

, με καθυστερήσεις σε Άλιμο, Ελληνικό και Γλυφάδα. Στην περιοχή του Πειραιά και στις βασικές εισόδους και εξόδους του λιμανιού.

Οι οδηγοί που κινούνται προς Παλλήνη ή μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, το σημείο της διακοπής και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Για όλες τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από τη Ροή Ειδήσεων του DEBATER.