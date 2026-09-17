Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου δεν έρχεται πίσω – Τώρα είναι αργά»

Βαθιά συγκινημένος και εμφανώς καταβεβλημένος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, για το μνημόσυνο των εννέα ημερών από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο πατέρας του καλλιτέχνη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και την αγάπη που εξακολουθεί να δείχνει, επισκεπτόμενος καθημερινά τον τάφο του γιου του και αφήνοντας λουλούδια, γράμματα και προσωπικά σημειώματα.

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Τα λόγια του, ωστόσο, αποτύπωσαν το μέγεθος του πόνου που βιώνει η οικογένεια.

«Το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Τώρα είναι αργά», ανέφερε, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Newsit.

«Ευχαριστώ τον κόσμο που έρχεται καθημερινά»

Ο Μανώλης Μαζωνάκης έφτασε στο κοιμητήριο περίπου στις 11:00, προκειμένου να παραστεί στο τρισάγιο που τελέστηκε για τη συμπλήρωση εννέα ημερών από τον θάνατο του γιου του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που επισκέπτονται καθημερινά το μνήμα και εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για τον τραγουδιστή.

Ο τάφος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει καλυφθεί από λουλούδια, φωτογραφίες, ζωγραφιές και χειρόγραφα μηνύματα θαυμαστών, οι οποίοι συνεχίζουν να φτάνουν στο Γ’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν επίσης η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ, και οι αδελφές του, Βάσω και Μαρία, ζητώντας διακριτικότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

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«Κοιτάζω όλη μέρα το παιδί μου στην τηλεόραση»

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη είχε μιλήσει και μία ημέρα νωρίτερα για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.

«Δεν μπορώ, όλη μέρα στην τηλεόραση είμαι και κοιτάζω το παιδί μου», είχε αναφέρει με λυγισμένη φωνή.

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Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διερεύνηση του θανάτου του γιου του μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερους ελέγχους αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

«Ο θάνατός του θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος τέτοιες περιπτώσεις να τις ψάχνει καλά», δήλωσε.

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Η αναφορά του πατέρα σε «δικαίωση» ακολούθησε την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών. Επισημαίνεται ότι η προφυλάκιση αποτελεί δικονομικό μέτρο και όχι απόφαση περί ενοχής, η οποία μπορεί να κριθεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.

Σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική έρευνα

Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Στο επίκεντρο των Αρχών παραμένουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, η διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, οι ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασής του και ο χρόνος κατά τον οποίο κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση έχουν οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες και η ποινική διαδικασία συνεχίζεται.

Όλες οι ειδήσεις και οι νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώνονται στη σχετική σελίδα του DEBATER.

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