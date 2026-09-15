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ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: 47χρονος ξυλοκόπησε την ηλικιωμένη μητέρα του – Την χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία

Κίσσαμος: 47χρονος ξυλοκόπησε την ηλικιωμένη μητέρα του – Την χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
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Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μια 73χρονη γυναίκα σε περιοχή της Κισσάμου στην Κρήτη, με δράστη τον 47χρονο γιο της, ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ενδοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα μέσα σε σπίτι στη Γραμβούσα Κισσάμου.

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Ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.

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