Κίσσαμος: 47χρονος ξυλοκόπησε την ηλικιωμένη μητέρα του – Την χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μια 73χρονη γυναίκα σε περιοχή της Κισσάμου στην Κρήτη, με δράστη τον 47χρονο γιο της, ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ενδοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα μέσα σε σπίτι στη Γραμβούσα Κισσάμου.

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Ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.