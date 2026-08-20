Υπό έλεγχο η φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό (βίντεο)
Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα
Φωτιά σε υπόγειο στο Ψυχικό ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου.
Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45
Επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Η πυρκαγιά εντοπίζεται στην πυλωτή της πολυκατοικίας.
Για το ανωτέρω περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.
πηγή στην Google
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