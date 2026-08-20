Υπό έλεγχο η φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό (βίντεο)

Φωτιά σε υπόγειο στο Ψυχικό ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45

Επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.