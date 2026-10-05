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Φωτιά στη Στιμάγκα Κορινθίας: Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ – Συνεχής παρακολούθηση από drone και συνδρομή του Δήμου Βέλου–Βόχας με υδροφόρες.

Φωτιά στη Στιμάγκα Κορινθίας: Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15.

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Οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Βέλου–Βόχας συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες.

Παρακολούθηση από drone και έρευνα για τα αίτια

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

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Παράσταση διαμαρτυρίας στις 11:00 στο Τμήμα Κτηνιατρικής Αγρινίου οργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας. Οι παραγωγοί ζητούν εμβολιασμό, πλήρεις αποζημιώσεις και χρηματοδότηση για την ανασύσταση των κοπαδιών.