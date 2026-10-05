Φωτιά στην Αύρα Λάρισας – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Αύρα, στα Φάρσαλα Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 05 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:30.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Φαρσάλων για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.