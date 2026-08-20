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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Παλαμπά Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα

Καίει δασική έκταση

Φωτιά στον Παλαμπά Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
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Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Τοπική Ενότητα Παλαμπά Θεσπρωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 05:00.

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Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο
σημείο ορεινού όγκου, πλησίον κορυφογραμμής.

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