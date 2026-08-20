Φωτιά στον Παλαμπά Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Τοπική Ενότητα Παλαμπά Θεσπρωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 05:00.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο

σημείο ορεινού όγκου, πλησίον κορυφογραμμής.