Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026

Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.