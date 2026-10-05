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ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας

Κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:31

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

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