Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας
Κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.
Κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026
Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 5, 2026
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