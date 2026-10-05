Φωτιά στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Επιχειρούν 220 πυροσβέστες και 17 εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί, χθες 04 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 12:30 και επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Επιπρόσθετα με έτερο ελικόπτερο μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς.

Επίσης, έχει προγραμματιστεί προκειμένου να μεταβούν αεροπορικώς με C27 από Ελευσίνα 30 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εισήλθε στο Ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία.