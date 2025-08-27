Φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα τη νύχτα – Αναστάτωση σε Ασπρόπυργο και Μεταμόρφωση
Επιχείρησαν 2 πυροσβέστες κι ένα όχημα σε κάθε περίπτωση
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σταθμευμένο όχημα στον Ασπρόπυργο, με 2 πυροσβέστες κι ένα όχημα να σπεύδουν για την κατάσβεσή της.
Λίγες ώρες αργότερα ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένο όχημα και στην Μεταμόρφωση, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου με δύο πυροσβέστες κι ένα όχημα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής. Επιχείρησαν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
