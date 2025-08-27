Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα τη νύχτα – Αναστάτωση σε Ασπρόπυργο και Μεταμόρφωση

Επιχείρησαν 2 πυροσβέστες κι ένα όχημα σε κάθε περίπτωση

Φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα τη νύχτα – Αναστάτωση σε Ασπρόπυργο και Μεταμόρφωση
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σταθμευμένο όχημα στον Ασπρόπυργο, με 2 πυροσβέστες κι ένα όχημα να σπεύδουν για την κατάσβεσή της.

Λίγες ώρες αργότερα ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένο όχημα και στην Μεταμόρφωση, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου με δύο πυροσβέστες κι ένα όχημα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ