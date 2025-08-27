Φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα τη νύχτα – Αναστάτωση σε Ασπρόπυργο και Μεταμόρφωση

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σταθμευμένο όχημα στον Ασπρόπυργο, με 2 πυροσβέστες κι ένα όχημα να σπεύδουν για την κατάσβεσή της.

Λίγες ώρες αργότερα ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένο όχημα και στην Μεταμόρφωση, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου με δύο πυροσβέστες κι ένα όχημα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ