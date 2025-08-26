Βόλος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Νέα Ιωνία

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, έπειτα από μία κλήση που δέχθηκε για μία φωτιά σε αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν δύο οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου και Ισιδώρου.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η αιτία για την οποία ξέσπασε η φωτιά στο αυτοκίνητο.