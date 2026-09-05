Φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας: Μήνυμα από το 112 – «Παραμείνετε στην πλατεία του χωριού»

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 για την ενημέρωση και την προστασία των κατοίκων.

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«Παραμείνετε στην πλατεία του χωριού»

Με μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στην περιοχή, η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του χωριού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Διάσελλα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε στην πλατεία του χωριού Διάσελλα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί οδηγία απομάκρυνσης των κατοίκων από το χωριό.

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες και έξι αεροσκάφη

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό της φωτιάς και στην προστασία του οικισμού.