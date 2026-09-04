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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Θίνες Ηλείας – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες

Φωτιά στις Θίνες Ηλείας – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:08

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θίνες Βαρθολομιού Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.

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Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Πηνειού προκειμένου να
συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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