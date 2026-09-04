Φωτιά στις Θίνες Ηλείας – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θίνες Βαρθολομιού Ηλείας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θίνες Βαρθολομιού Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχηματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Πηνειού προκειμένου να
συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
πηγή στην Google
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