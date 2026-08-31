Τροχαίο στην Ηλεία: Νεκρός 65χρονος – Το αυτοκίνητό του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στο Κουρτέσι Ηλείας, με έναν 65χρονο άνδρα να απεγκλωβίζεται νεκρός από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.

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Το αυτοκίνητο κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο 65χρονος αλλοδαπός, εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του και κατέπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών. Δέκα πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό 65χρονου από αυτοκίνητο που κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι. (Πηγή φωτογραφίας: ilialive.gr)

Απεγκλωβίστηκε με διασωστικό εξοπλισμό

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Ο 65χρονος ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.