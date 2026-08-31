Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας;
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ηλεία: Νεκρός 65χρονος – Το αυτοκίνητό του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Τροχαίο στην Ηλεία: Νεκρός 65χρονος – Το αυτοκίνητό του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
Δέκα πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό 65χρονου από αυτοκίνητο που κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι. (Πηγή φωτογραφίας: ilialive.gr)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στο Κουρτέσι Ηλείας, με έναν 65χρονο άνδρα να απεγκλωβίζεται νεκρός από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αυτοκίνητο κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο 65χρονος αλλοδαπός, εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του και κατέπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής μετά από τροχαίο στο Κουρτέσι Ηλείας
Δέκα πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό 65χρονου από αυτοκίνητο που κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι. (Πηγή φωτογραφίας: ilialive.gr)

Απεγκλωβίστηκε με διασωστικό εξοπλισμό

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Ο 65χρονος ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ