Ηλεία: Σύλληψη υπευθύνου καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους

Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι αστυνομικές Αρχές στην Κουρούτα Ηλείας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι να καταναλώνουν αλκοόλ

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά.

Ο συλληφθείς φέρεται να λειτουργούσε εκείνη την ώρα ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και, κατά την αστυνομική ανακοίνωση, επέτρεπε την κατανάλωση αλκοόλ από τους δύο ανηλίκους.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.