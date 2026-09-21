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ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «ASPROPYRGOS RUN 2026»

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «ASPROPYRGOS RUN 2026»
DEBATER NEWSROOM

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «ASPROPYRGOS RUN 2026», την Κυριακή 27-9-2026 και κατά τις ώρες 09.00’ έως 11.30’, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λεωφ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου έως το Δημαρχείο Ασπροπύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Οι οδηγοί με κατεύθυνση από Αθήνα προς Ασπρόπυργο μπορούν να ακολουθούν την εναλλακτική διαδρομή: Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς Κόρινθο, δεξιά οδός Αγίων Αναργύρων.

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– Οι οδηγοί με κατεύθυνση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα: Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς Αθήνα, αναστροφή γέφυρα Ασπροπύργου, Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς Κόρινθο, δεξιά οδός Μεγαρίδος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω σημεία κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

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