Αθήνα: Έσπασε αγωγός στο κέντρο – Έκλεισε η οδός Περικλέους

Κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας προκαλεί το πρωί του Σαββάτου (19/9) θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Λόγω του προβλήματος έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Περικλέους, από το ύψος της οδού Λέκκα, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

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Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το βράδυ στο κέντρο

Υπενθυμίζεται ότι ανεξάρτητα από το σημερινό πρόβλημα με τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής έχουν προγραμματιστεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των δρόμων στους οποίους έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας βρίσκεται και η Περικλέους σε όλο το μήκος της, καθώς και τμήματα ή το σύνολο των οδών Αθηνάς, Καρόλου Σερβίας, Αθηναΐδος, Αγίας Ειρήνης και Ερμού.