Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας που έπεισε ηλικιωμένη να του δώσει 15.000 ευρώ για δήθεν προστασία

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Πέλλα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως δράστη έναν άνδρα στην περιοχή της Έδεσσας.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, όταν άγνωστος συνεργός του συλληφθέντος κάλεσε την ηλικιωμένη στο τηλέφωνο και άρχισε να την απειλεί. Αμέσως μετά, μια άλλη γυναίκα, μέλος της ίδιας σπείρας, επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενη την αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι ήθελε να την προστατεύσει από δήθεν επιτήδειους που στοχοποιούν πολίτες, έπεισε το θύμα να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της και να τις παραδώσει σε απεσταλμένο τους.

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Η ηλικιωμένη πείστηκε και παρέδωσε στον συλληφθέντα 15.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες.

Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 930 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του, το οποίο χρησιμοποιούσε ως μέσο για τις μετακινήσεις και τις παράνομες πράξεις του.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των δύο συνεργών του, αλλά και να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη ομάδα εμπλέκεται σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.