Φωτιά σε κτηνοτροφική μονάδα στην Εσώβαλτα Πέλλας
Επιχειρούν 8 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σε κτηνοτροφική μονάδα στην Εσώβαλτα Πέλλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 06:00
Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσωβάλτα Πέλλας. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026
Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της ζωοτεχνικής εγκατάστασης.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις