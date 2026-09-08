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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτηνοτροφική μονάδα στην Εσώβαλτα Πέλλας

Επιχειρούν 8 πυροσβέστες

Φωτιά σε κτηνοτροφική μονάδα στην Εσώβαλτα Πέλλας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σε κτηνοτροφική μονάδα στην Εσώβαλτα Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 06:00

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Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της ζωοτεχνικής εγκατάστασης.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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