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Φωτιά στην Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αλμωπία – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Φωτιά στην Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αλμωπία – Σηκώθηκε ελικόπτερο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:31

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα, στον Δήμο Αλμωπίας Πέλλας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν:

  • 34 πυροσβέστες
  • Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ
  • Εννέα πυροσβεστικά οχήματα
  • Ένα ελικόπτερο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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