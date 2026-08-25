Φωτιά στην Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αλμωπία – Σηκώθηκε ελικόπτερο
Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα, στον Δήμο Αλμωπίας Πέλλας.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν:
- 34 πυροσβέστες
- Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ
- Εννέα πυροσβεστικά οχήματα
- Ένα ελικόπτερο
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις