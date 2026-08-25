Φωτιά στην Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αλμωπία – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα, στον Δήμο Αλμωπίας Πέλλας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν:

34 πυροσβέστες

Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ

Εννέα πυροσβεστικά οχήματα

Ένα ελικόπτερο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη.