Εξιχνιάστηκαν δύο περιστατικά πυροβολισμών στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθη ένας 28χρονος

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκαν -2- περιστατικά πυροβολισμών που έλαβαν χώρα απογευματινές ώρες της 15-8-2026 σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. 28χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα -2- δράστες.

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Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 15-8-2026 σε οικισμό του Ασπροπύργου, ο 28χρονος οδηγός οχήματος μετά από φραστικό επεισόδιο με πεζή πυροβόλησε με καραμπίνα προς το μέρος της, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 14χρονου υιού της πεζής ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Επιπρόσθετα, λίγο πριν σε έτερο περιστατικό στον οικισμό, δύο δράστες προσέγγισαν οικία όπου πυροβόλησαν με καραμπίνα προς το μέρος της οικίας τραυματίζοντας στο δεξί χέρι 25χρονο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου ταυτοποιήθηκαν οι δράστες των πυροβολισμών στα -2- ανωτέρω περιστατικά και αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 28χρονο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.