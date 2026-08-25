Διευκρινίσεις του ΓΕΝ για τη φωτιά στη Σαλαμίνα: «Δεν υπήρχαν πυρομαχικά ή καύσιμα»

Διευκρινίσεις σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (25/8) στη Σαλαμίνα παρέχουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις ή πλοία του Πολεμικού Ναυτικού από την εξέλιξη της φωτιάς.

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Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών ή καυσίμων, ούτε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Κανένας τραυματισμός

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν ορισμένες εκρήξεις. Όπως είχε διευκρινίσει η Πυροσβεστική, αυτές δεν προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση αποδίδεται στα απορρίμματα και στα υπόλοιπα υλικά που καίγονταν στο σημείο, μεταξύ των οποίων μπαταρίες και φιαλίδια.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και για τον προσδιορισμό του σημείου από το οποίο ξεκίνησε, θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη έρευνα.

Τη διερεύνηση θα αναλάβει αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.