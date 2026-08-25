Ηλίας Βρεττός: Έκανε κατάδυση στο ναυάγιο του Δύστος – “Έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες”

Ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε στον βυθό της θάλασσας για μια εμπειρία που, όπως φαίνεται, περίμενε εδώ και χρόνια να πραγματοποιήσει. Ο τραγουδιστής καταδύθηκε στο ναυάγιο του «Δύστος» και κατέγραψε με την κάμερά του εικόνες από την εξερεύνησή του, τις οποίες στη συνέχεια μοιράστηκε με τους followers του.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα (24/8), δίνοντας μια γεύση από όσα αντίκρισε σε βάθος 38 μέτρων. Ο ίδιος μίλησε για μια ξεχωριστή εμπειρία και μία από τις πιο δυνατές υποβρύχιες περιπέτειες που έχει ζήσει. Η επιλογή του συγκεκριμένου ναυαγίου μόνο τυχαία δεν ήταν. Το «Δύστος» βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κύμη της Εύβοιας, τον τόπο καταγωγής του Ηλία Βρεττού, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στην κατάδυσή του.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

“30 χρόνια μετά βρήκα το «Δύστος».

Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του «Δύστος» παρέα με τον φίλο μου το Γιώργο, με τον πατέρα μου βαρκάρη και με πολύτιμο εργαλείο το #garmin μου. Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα.

Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε.

Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια.

Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός.

Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου.

Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026″, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Βρεττός.